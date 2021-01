​Vacinação Covid em Portugal: 82 mil pessoas já tomaram primeira dose

As forças de segurança também fazem parte dos grupos prioritários, mas até ao momento sem data certa para começarem a ser vacinados.

O ministro da Administração Interna revelou que 82 mil pessoas já receberam, em Portugal, a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Eduardo Cabrita falava no Parlamento, durante o debate sobre a renovação do estado de emergência.

Uma vez dentro do nosso corpo e enquanto o sistema(...)

A partir de fevereiro, serão vacinadas as pessoas de idade igual ou superior a 50 anos com pelo menos uma das seguintes patologias: insuficiência cardíaca, doença coronária, insuficiência renal ou doença respiratória crónica sob suporte ventilatório e/ou oxigenoterapia de longa duração.

A segunda fase arranca a partir de abril e inclui pessoas de idade igual ou superior a 65 anos e pessoas entre os 50 e os 64 anos de idade, inclusive, com pelo menos uma das seguintes patologias: diabetes, neoplasia maligna ativa, doença renal crónica, insuficiência hepática, hipertensão arterial, obesidade e outras doenças com menor prevalência que poderão ser definidas posteriormente, em função do conhecimento científico.

Na terceira fase será vacinada a restante população, em data a determinar.

O Parlamento aprovou esta quarta-feira de manhã a renovação do estado de emergência até 30 de janeiro.



Em Portugal já morreram mais de oito mil doentes com Covid-19 – terça-feira registaram-se 155 mortes, o maior número diário – e foram contabilizados até agora mais de 496 mil casos de infeção com o novo coronavírus que provoca esta doença, de acordo com a Direção-Geral da Saúde (DGS).