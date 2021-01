Tribunais vão estar abertos no confinamento. Está tudo preparado, diz Ministério

Veja também:

"Os Tribunais estão preparados para continuar a assegurar a realização de todo o serviço com observância das regras definidas pela DGS, sendo certo que a atividade dos tribunais constitui serviço essencial ao funcionamento do Estado de Direito". É desta forma que o Ministério da Justiça (MJ) informa que os tribunais vão manter-se de portas abertas neste novo confinamento e ao contrário do que aconteceu em março do ano passado vão resolver e julgar todo o tipo de processos e não apenas os urgentes.

Em informações prestadas à Renascença, o Ministério da Justiça sublinha que vai "continuar a trabalhar em linha com as medidas adotadas até agora, uma vez que a estratégia delineada se tem revelado muito positiva".

Justiça com distância de segurança

O Governo garante que "magistrados e funcionários dispõem de EPI, as salas de audiência asseguram a realização de julgamentos e diligências com observância do distanciamento social, dispondo de acrílicos sempre que não seja possível respeitar a distância de 2 metros". Foram analisadas todas as salas de audiência de todos os Tribunais, estando todas elas com informação quanto à respetiva lotação de acordo com as regras definidas pela DGS.

Julgamentos grandes com espaços assegurados ou virtuais



Caso os processos em julgamento envolvam um número de intervenientes processuais que exceda a lotação prevista para as salas de audiência, os Órgãos de Gestão dos Tribunais, em coordenação com a DGAJ (Direção Geral da Administração da Justiça), indicará os espaços exteriores às estruturas judiciais com condições para a realização dos julgamentos. "O uso desses espaços tem sido cedido, quer gratuitamente, quer mediante o pagamento dos valores contratualizados", "as condições de segurança desses espaços, exteriores ao Tribunal, são aferidas pela autoridade de saúde local".