O pior dia da pandemia. Portugal regista 156 mortes e 10.556 novos casos de Covid-19

O número de internamentos em enfermaria voltou a disparar e atingiu os 2.240. Há menos três doentes Covid-19 em unidades de cuidados intensivos.De acordo com o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), Lisboa e Vale do Tejo apresenta o maior aumento de novos casos (+3.793), seguida da região Norte (+3.628) e Centro (+2.136).

A faixa etária com maior aumento de casos situa-se nos 40-49 anos, com 1.739 casos, em apenas 24 horas. Seguem-se os 50-59 (+1.570), os 30-39 (+1557), os 20-29 (1.489) e os 60-60 (+1.120). Os jovens com idades entre os 10 e 19 anos registam mil novos casos de infeção pelo SARDS-CoV-2.

Já esta quarta-feira, o Parlamento aprovou o nono estado de emergência até 30 de janeiro, proposto no âmbito do combate à pandemia. O decreto prevê liberdade de circulação para votar antecipadamente no dia 17 de janeiro e no dia das eleições, 24 de janeiro.

Este diploma modifica o estado de emergência atualmente em vigor, com novas normas que se aplicam nos últimos dois dias desse anterior decreto, que termina às 23h59 de sexta-feira, e renova-o por mais 15 dias, desde as 00h00 de sábado, 16 de janeiro, até às 23h59 de 30 deste mês.





Um estudo divulgado, também esta quarta-feira, aponta para um pico da pandemia já no dia 21 deste mês. A projeção é da NOVA Information Management School, que prevê um decréscimo do número de infetados na próxima semana. Contudo, os especialistas alertam para o contínuo aumento dos internamentos e o número de mortes até ao final do mês.





Evolução de mortes por Covid-19 em Portugal