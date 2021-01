Macedo de Cavaleiros isenta habitações sociais de pagar rendas por seis meses

A autarquia vai ainda isentar o pagamento das taxas e rendas no mercado municipal e espaços envolventes, aquando da realização das feiras mensais ou em outros períodos.

Outra medida decidida pelo executivo macedense determina a isenção total das taxas de ocupação do espaço público nas feiras mensais, no primeiro semestre de 2021.

A medida visa mitigar os efeitos da pandemia de Covid-19 e prevê ainda a isenção do pagamento das taxas de ocupação das esplanadas até final do ano.

A autarquia de Macedo de Cavaleiros vai isentar os arrendatários de habitações sociais e os feirantes do pagamento das respetivas rendas e taxas, até ao final de junho de 2021.

O programa de apoio alimentar vai chegar, no imedi(...)

De acordo com o presidente da Câmara, Benjamim Rodrigues, estas medidas procuram ajudar a população em situação mais frágil e criar condições para que os munícipes, comerciantes e feirantes do concelho enfrentem os próximos meses com menos preocupações financeiras.

A estas medidas junta-se ainda o Programa de Apoio Alimentar que vai prolongar-se até final do primeiro semestre deste ano e que consiste da na distribuição de cabazes de bens alimentares essenciais a residentes no concelho.