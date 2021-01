​Juiz militar vai liderar gabinete de inspeção do SEF

Há mais um militar a entrar nos quadros dirigentes do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). O coronel João Oliveira é o novo coordenador do Gabinete de Inspeção do SEF.

Vai substituir João Ataíde, que se demitiu na sequência do caso da morte do cidadão ucraniano Ihor Homeniuk, nas instalações do aeroporto de Lisboa.

O coronel João Oliveira está atualmente na reserva, mas o seu percurso tem duas marcas que justificam a escolha.

Por um lado, os muitos anos que serviu na GNR, onde aliás passou à reserva em finais de 2019, quando exercia o cargo de subinspetor, e as funções que desempenhou na justiça militar, primeiro como assessor junto do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto, e depois como juiz militar no Tribunal de S. João Novo.