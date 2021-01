Guimarães avança com ecovia pelas margens do rio Ave

A Ecovia ao longo do rio Ave vai passar por 14 freguesias e Uniões de Freguesias e criar vários pontos de interesse ao longo do percurso. O objetivo é promover a contemplação da fauna e flora, promovendo a valorização do património natural e a aproximação ao rio. O projeto foi elaborado pelo Laboratório da Paisagem e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em coordenação com a autarquia e as juntas de freguesia.

“Preservar a integração paisagística de toda a extensão da galeria ripícola é um dos objetivos pré-definidos para a Ecovia do Ave, permitindo recuperar, de forma consciente, os percursos já existentes e sensibilizar a população para a importância da preservação e promoção da biodiversidade de Guimarães”, explica a autarquia em comunicado.

De acordo com o presidente da autarquia, Domingos Bragança, há ainda “um trabalho imenso pela frente que permitirá vivermos mais em harmonia com a natureza”.

“Reconhecemos que há sítios difíceis, mas temos de encontrar modos de redefinir os percursos, quando necessário, para completar esta ecovia do Ave que irá proporcionar a cidade abraçar o rio, no Parque de Ardão”, explica.

O percurso da ecovia terá um total de 34 quilómetros de extensão, 29 em Guimarães, ligando o concelho de uma ponta à outra, de Serzedelo até Arosa e Castelões, e os restantes na Póvoa de Lanhoso.

Praticamente 90% do trajeto estará localizado em galerias ripícolas, formações de espécies vegetais autóctones nas zonas de transição entre ecossistemas aquáticos e terrestres, 11% será abrangido por parques de lazer e 14% por estradas.

A autarquia está também a promover a inventariação e avaliação ambiental de obstáculos no rio Selho, desenvolvido pela Universidade do Minho, com vista à construção de uma ecovia naquele curso de água.