Espaços de Cultura voltam a fechar, Costa reconhece que setor "tem razão de queixa"

Os equipamentos culturais terão de encerrar a partir das 00h de sexta-feira, em Portugal Continental, no âmbito das medidas anunciadas esta quarta-feira pelo Governo, face ao aumento contínuo dos números de mortes e infetados com Covid-19.

Portugal vai “regressar ao dever de recolhimento domiciliário”, a partir das 00h de sexta-feira, tal como em março e em abril, anunciou hoje o primeiro-ministro, António Costa, em conferência de imprensa no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, alertando para este ser, simultaneamente, o momento “mais perigoso, mas também um momento de maior esperança” com as primeiras fases de vacinação em curso.

À semelhança do que aconteceu em março do ano passado, os equipamentos culturais voltam agora a ter de encerrar, suspendendo-se concertos, peças de teatro, exposições e outros espetáculos.

A paralisação da Cultura começou na segunda semana de março, depressa se estendeu a todas as áreas e, no final de 2020, entre “plano de desconfinamento” e estados de emergência, o setor somava perdas superiores a 70% em relação a 2019.