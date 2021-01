Em pleno surto de Covid-19, hospital de Torres Vedras ergue tendas para aumentar resposta

Veja também:

Várias tendas foram montadas pela Proteção Civil junto ao hospital de Torres Vedras, no distrito de Lisboa, para aumentar a resposta à pandemia de Covid-19, disse esta quarta-feira a administradora do Centro Hospitalar do Oeste (CHO).

Elsa Baião disse à agência Lusa que as tendas têm como finalidade "libertar espaços do interior do hospital" que, por sua vez, vão ser usados para "realojar áreas de serviços convertidos em internamento covid", sem detalhar se vai haver aumento do número de camas.

A administradora do CHO explicou que as tendas vão ser também utilizadas para a realização de colheitas para testes de diagnóstico à covid-19, tratamentos a doentes infetados pelo novo coronavírus e sala de espera para a consulta externa.

Na terça-feira, um homem morreu dentro da ambulância enquanto esperava para entrar na urgência covid do hospital de Torres Vedras, por esta se encontrar lotada.