O presidente do PSD, Rui Rio, testou negativo à Covid-19.

O resultado foi divulgado pelo próprio líder social-democrata, numa publicação na rede social Twitter.

"O resultado do meu teste à Covid-19 deu negativo", avança Rio.

"De qualquer forma, as normas de segurança em vigor determinam que devo continuar em quarentena até ao 14° dia após o contacto de risco. Como é evidente, cumprirei as regras", remata o líder do PSD.