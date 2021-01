Covid-19. Pico deverá ser atingido perto de dia 21

Segundo Pedro Simões Coelho, a plataforma é atualizada todos os dias e as projeções agora avançadas têm como base dois fenómenos: “em primeiro lugar, o facto de, desde o início do ano, a população ter retomado e até intensificado um comportamento mais restritivo à mobilidade, como é caso das deslocações não necessárias”.

“O atual aumento do nível de novos casos deverá retomar o movimento descendente no espaço de 10 dias”, refere ainda o professor catedrático da NOVA IMS e coordenador do modelo COVID-19 Insights, citado no comunicado.

Assim sendo, e de acordo com estas projeções, o número de infetados deverá começar a diminuir já na próxima semana. “Portugal poderá estar a viver um aumento temporário do nível de novos casos de Covid-19”, lê-se no documento.

Mais mortes e internamentos

Apesar de o número de casos começar a diminuir, os internamentos e os óbitos associados à Covid-19 deverão ainda aumentar até ao final do mês.

À Renascença, Pedro Simões Coelho refere que os dados analisados revelam que “os internamentos deverão continuar a subir até ao final de janeiro, esperando-se nessa data um total de 6.400 internados, dos quais 900 em cuidados intensivos”.

Já quanto aos óbitos, as previsões do modelo apontam ainda para a “possibilidade de ocorrência de 2.600 mortes adicionais até ao final do mês, altura em que o número de vitimas mortais, desde o início da pandemia, deverá ultrapassar os 10 mil”.