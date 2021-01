Confinamento geral. Todas as escolas ficam abertas com campanha de testes rápidos

Veja também:

O Governo anunciou esta quarta-feira que as creches, escolas e universidades vão continuar "em pleno funcionamento" e manter as aulas presenciais, como "têm estado a funcionar até agora", no âmbito do novo confinamento geral, sendo que será posta em marcha uma campanha de testes rápidos nos estabelecimentos de ensino.

"Depois de ouvir a comunidade educativa, os representantes das famílias e os profissionais, e sobretudo depois de avaliarmos bem as consequências irrecuperáveis para o processo educativo que a interrupção letiva das atividades presenciais teve no ano passado, não podemos voltar a repetir a mesma regra, e por isso, com as cautelas que tornaram a escola segura, vamos manter a escola em funcionamento", anunciou o primeiro-ministro.

Questionado sobre se admite reverter esta decisão caso os níveis de contágio por Covid-19 não baixem, o chefe do Governo apontou que "o número de surtos foi diminuindo" no universo escolar e que o primeiro período deste ano letivo demonstrou que a escola "é um local seguro" e "essencial ao processo de aprendizagem".

"Sabemos que o ensino presencial é fundamental para a aprendizagem. As crianças sofreram no ano letivo passado, não obstante todo o esforço dos professores para seguir os seus alunos, pelo computador e com o estudo em casa, mas nada substitui o ensino presencial e nada indica que vá correr mal", explicou António Costa. "Por isso vamos manter as escolas abertas."

Para controlar a situação epidémica nas escolas, e "de forma a quebrar qualquer cadeia de transmissão que possa existir", o Governo decidiu "acompanhar o funcionamento das escolas com uma campanha de testes antigénio", adiantou Costa, destacando que "todos os aumentos de contaminação têm coincidido com o período de férias e não com o funcionamento das escolas".