Rei Juan Carlos. Congresso espanhol dá luz verde a comissão de inquérito

Segundo o mesmo jornal espanhol, o texto que aprova a comissão de inquérito surpreendeu os congressistas, uma que apenas especifica a admissão ao “pedido de constituição de uma comissão de inquérito sobre a utilização de cartões de crédito opacos pelo Rei emérito, após a sua abdicação, a débito de fundos vindo do exterior”.

“Proposta: admitir para tramitação e transferência à Mesa da Porta-voz para eventual inclusão na ordem do dia do próximo plenário. (…) São as comissões de inquérito que elaboram o seu próprio plano de trabalho e podem decidir sobre a realização de comparências sem que seja possível predeterminar como devem ser lembrados. Da mesma forma, comunique este acordo aos grupos parlamentares autores da iniciativa”, lê-se ainda no texto, divulgado pelo “El País” e que terá surpreendido os partidos que solicitaram a comissão de inquérito.

Juan Carlos é suspeito de defraudar o Estado em mais de 120 mil euros por ano, em despesas com cartões de crédito. Desde que agosto que se encontra exilado nos Emirados Árabes Unidos.