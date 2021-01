Itália ultrapassa as 80 mil mortes por Covid-19

Veja também:

Itália ultrapassou esta quarta-feira as 80 mil mortes associadas à Covid-19 desde o início da pandemia no país, em fevereiro de 2020, depois de contabilizar, nas últimas 24 horas, mais 507 óbitos, indicam os dados do Ministério da Saúde italiano.

No total, segundo os números oficiais, perderam a vida 80.326 infetados, mantendo Itália como o segundo país europeu com mais mortes associadas ao novo coronavírus, apenas superada pelo Reino Unido (83.345), segundo dados da Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos.

Por outro lado, também nas últimas 124 horas, o país contabilizou 15.774 novos casos de contágio, um aumento em linha com os últimos dias, depois de se terem realizado cerca de 175 mil testes de diagnóstico.

No total, Itália já acumulou 2.319.036 pessoas infetadas. Apesar do contínuo aumento de casos de contágio, a pressão hospitalar aligeirou.