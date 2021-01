Donald Trump foi um desastre na defesa dos direitos humanos, diz relatório

Os quatro anos de Donald Trump como Presidente dos Estados Unidos foram “um desastre” para os direitos humanos, considera a organização Human Rights Watch (HRW) no seu relatório anual, divulgado nesta quarta-feira.

No capítulo intitulado “O Desafio de Biden: Resgatar o Papel dos Estados Unidos para os Direitos Humanos”, e quase sempre em torno do papel norte-americano, a HRW sublinha que Trump foi um Presidente “frequentemente hostil e indiferente” em relação aos direitos humanos, quer interna quer externamente.

Tal representa razão mais do que suficiente para que a organização de defesa e promoção dos direitos humanos, com sede em Nova Iorque, veja no vencedor das eleições presidenciais norte-americanas de 3 de novembro, Joe Biden – que será empossado a 20 deste mês – “uma oportunidade para uma mudança fundamental de rumo”, como escreve o diretor executivo da HRW, Kenneth Roth.

As denúncias da HRW

“Donald Trump foi um desastre para os Direitos Humanos. Internamente, desrespeitou as obrigações legais que permitem que as pessoas que temem pelas suas vidas procurem um refúgio, retirou crianças migrantes aos seus pais, deu um poder aos supremacistas brancos e fomentou o ódio contra as minorias raciais contra as minorias raciais e religiosas”, lê-se no preâmbulo do documento.

Para Roth, o Presidente cessante norte-americano “fechou os olhos” ao racismo no policiamento, “removeu as proteções legais” para lésbicas, gays, bissexuais e transgénero (LGBT), “revogou as proteções ambientais” para o ar puro e água, e “procurou minar” o direito à saúde, “especialmente na saúde sexual e reprodutiva e para os mais idosos”.