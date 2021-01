Alex de Minaur vence Open de Antalya

Alex de Minaur venceu o Open de Antalya, na Turquia, esta quarta-feira, ao bater Alexander Bublik, do Cazaquistão, na final, após sete minutos de jogo.

O australiano, número 23 do "ranking" mundial, vencia, por 2-0, quando o adversário (49) desistiu, devido a uma lesão no tornozelo direito contraída na meia-final com Jeremy Chardy.

Alex de Minaur torna-se, assim, no primeiro vencedor de um torneio ATP em 2021. É o quarto título do australiano, de 21 anos, no circuito principal, depois de em 2019 ter vencido o Sydney International, o Open de Atlanta e o Zhuhai Championships.