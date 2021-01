Sérgio Oliveira é o melhor de dezembro na I Liga

Sérgio Oliveira é o jogador do mês de dezembro na I Liga. Num mês 100% vitorioso, o médio foi o dínamo da equipa, tendo ainda somado um golo, no embate com o CD Nacional.

Com 14% dos votos, o melhor marcador dos azuis e brancos superou a concorrência de Rodrigo Pinho (Marítimo), que obteve 11%, e do colega de equipa Mehdi Taremi, que se ficou pelos 10%.

Sérgio Oliveira junta o prémio de melhor jogador do mês ao de melhor médio de dezembro. Adán, do Sporting, foi eleito o melhor guarda-redes, Porro, também dos leões, o melhor defesa, e Taremi foi distinguido como melhor avançado do último mês de 2020, na liga portuguesa.