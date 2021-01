Manuel Cajuda. "Há um FC Porto de compromisso e um Benfica intranquilo"

Manuel Cajuda considera que o clássico de sexta-feira apresentará um FC Porto "com ligeiro favoritismo", muito por força do que tem sido o passado recente, não apenas no confronto direto, mas, inclusive, no desempenho das equipas.

Os campeões nacionais têm revelado "um compromisso" que contrasta com "o Benfica intranquilo", e longe do que era perspetivado no arranque da temporada.

A Bola Branca, Manuel Cajuda, um dos mais experientes treinadores portugueses - acima de 500 jogos no primeiro escalão - olha para os dois emblemas e constata que o Dragão é melhor.