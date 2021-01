Jogadores do Estrela da Amadora "mereciam outro resultado"

O treinador do Estrela da Amadora considera que a sua equipa não merecia sofrer uma derrota tão pesada (0-4) frente ao Benfica.

"É um resultado pesado, exagerado. A vitória do Benfica é justa, claro, mas os meus jogadores mereciam outro resultado", afirmou Rui Santos, esta terça-feira, na conferência de imprensa de análise ao jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal.

O Estrela é "uma equipa com grande ambição", pelo que Rui Santos não ficou satisfeito com o resultado: "Não saio satisfeito. Quem perde 4-0 não pode ficar satisfeito. Fizemos uma boa primeira parte. Tivemos três possibilidades de fazer golo. O resultado ao intervalo, com um golo do Benfica ao minuto 42, era injusto."

"A segunda parte começa com outro golo do Benfica e isso quebra qualquer equipa. Ainda conseguimos recuperar, fizemos um golo infelizmente anulado por 46 centímetros, e isso foi o clique a nível emocional. Depois, tivemos dez minutos de descontrolo emocional e o Benfica foi muito eficaz, ao fazer mais dois golos", assumiu.

Aprender e olhar para cima

Apesar da derrota, "foi uma excelente experiência defrontar uma equipa tão forte quanto o Benfica". Rui Santos tira uma ilação imediata. "Frente a estas equipas, não podemos facilitar. Qualquer oportunidade de golo pode ser concretizada. Temos de ser ainda mais rigorosos", admitiu o treinador da formação amadorense.

O Estrela da Amadora lidera a sua série do Campeonato de Portugal e almeja chegar aos campeonatos profissionais. Rui Santos prefere, para já, não estabelecer objetivos para além da subida à II Liga:

"Estamos numa fase de recuperação, de renascimento do clube, a equipa foi montada em agosto, alguns jogadores só chegaram em setembro. Ainda temos muito para crescer, mas estamos no bom caminho e acredito que vamos atingir os campeonatos profissionais."