Farense empresta Mayambela à Académica

A Académica confirmou Mayambela como reforço até ao final da temporada. O extremo sul-africano é emprestado pelo Farense.

Ainda sem qualquer minuto de jogo esta temporada, Mayambela é um jogador que se destacou nos algarvios nas duas épocas anteriores. Na primeira, cedido pelos suecos do Djurgarden, fez 33 jogos e marcou quatro golos.

O Farense investiu na sua contratação, em definitivo, e na temporada passada, até janeiro, fez 16 jogos e marcou dois golos. Foi cedido ao Bnei Yehuda, da primeira divisão de Israel, onde fez sete jogos e marcou um golo

O extremo, de 24 anos, reforça o ataque da equipa de Coimbra, segunda classificada na II Liga e um dos candidatos à subida. João Mário, Traquina e Sanca são as opções principais que Rui Borges tinha no plantel para uma posição que é agora abastecida pela chegada do jogador sul-africano.