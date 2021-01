"Decisão mais sensata". Proença aplaude continuidade do futebol profissional

O presidente da Liga Portugal congratulou a decisão do Governo de manter o futebol profissional em atividade durante o confinamento.

Em publicação no Facebook, esta quarta-feira, Pedro Proença afirma que "esta acaba por ser a decisão mais sensata e legítima", que define e premeia "toda uma atitude responsável, rigorosa e previdente adotada pela Liga Portugal e pelos seus clubes e profissionais".

"Foi este, de resto, e em diálogo permanente com as autoridades sanitárias e governamentais, o desígnio assumido transversalmente desde o início pelo Futebol Profissional: testar, prevenir, proteger. Tendo mantido ao longo de todo o processo um comportamento absolutamente exemplar e adotado todas as medidas para manter em segurança todos os envolvidos, faz todo o cabimento que as três competições profissionais [I e II Ligas e Taça da Liga] sejam autorizadas a prosseguir a sua atividade", escreveu.

Pedro Proença também salienta "todo o esforço desenvolvido e o trabalho absolutamente meritório e, acima de tudo, competente" da Federação Portuguesa de Futebol, que também conseguiu segurar Taça de Portugal, Campeonato de Portugal e Liga feminina.

"Os tempos são de particular apreensão e todo o país estará sujeito a exigentes sacrifícios em prol de valores mais altos: a saúde pública e o bem-estar comum. Que seja pelo melhor", deseja o presidente da Liga.