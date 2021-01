Tottenham de Mourinho tropeça e falha assalto ao pódio

O Tottenham, treinado pelo português José Mourinho, falhou o assalto ao pódio da Premier League, esta quarta-feira, ao empatar na receção ao Fulham, por 1-1, em partida em atraso da 16.ª jornada.

Foi um balde de água fria para os Spurs, que se colocaram em vantagem aos 25 minutos, por intermédio de Harry Kane. Porém, ao minuto 74, o português Ivan Cavaleiro restabeleceu a igualdade.

No outro jogo do dia, relativo à jornada 18, o Manchester City derrotou o Brighton & Hove Albion, por 1-0, com um golo de Phil Foden.

O City sobe ao terceiro lugar da Liga inglesa, com 33 pontos, menos quatro que o líder, o Manchester United, menos um que o segundo, o Liverpool, e a par de Leicester e Everton, quarto e quinto, por ordem. No entanto, a equipa de Pep Guardiola, que teve Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva no onze, tem menos um jogo disputado.

Já o Tottenham falha o "ataque" ao terceiro lugar e, ao invés, pode cair sétimo. Para já, encontra-se na sexta posição, com 30 pontos.