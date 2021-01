Rangers oferece estádio como centro de vacinação contra a Covid-19

O Rangers escreveu aos Governos britânico e escocês, esta quarta-feira, a oferecer o estádio como centro de vacinação contra a Covid-19.

Na missiva, o diretor geral do clube escocês informa que o Ibrox Stadium tem áreas grandes à volta e outras infraestruturas que podem ser usadas para o efeito. "Como clube, temos excelentes relações com a Polícia da Escócia, com que regularmente trabalhamos para garantir uma gestão eficiente e segura de pessoas e veículos", pode ler-se.

O Rangers já identificou o "staff" do clube que pode ser colocado ao "serviço imediato" do Serviço Nacional de Saúde e o Exército britânicos, com vista a auxiliar no programa de vacinação.

"Estamos todos prontos a fazer tudo o que pudermos para apoiar o esforço nacional de vacinação da população", escreveu o dirigente.

O Governo do Reino Unido desenvolveu um plano massivo para vacinar pelo menos dois milhões de pessoas por dia, em mais de 2.700 locais. O objetivo é chegar à primavera com "dezenas de milhões de pessoas imunizadas".