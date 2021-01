Juventus carimba quartos de final da Taça após prolongamento

A Juventus precisou do prolongamento para selar a passagem aos quartos de final da Taça de Itália frente ao Génova, esta quarta-feira.

Sem Cristiano Ronaldo no onze, os "bianconeri" estavam a vencer por 2-0 aos 25 minutos, com golo de Kulusevski e Morata. Contudo, o Génova reagiu e conseguiu empatar, por intermédio de Czyborra e Melegoni.

No prolongamento, já com Cristiano Ronaldo em campo, a Juventus chegou à vantagem, ao minuto 105, com um golo de Rafia.

Nos outros jogos do dia, o Inter de Milão superou a Fiorentina, por 1-2, após prolongamento, e o Nápoles ultrapassou o Empoli, por 3-2.