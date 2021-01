Abel: "Foi das melhores derrotas da minha carreira"

Foi com alívio que Abel Ferreira ouviu o apito final do segundo jogo com o River Plate, das meias-finais da Taça Libertadores.

Depois da vitória, por 3-0, na Argentina, o Palmeiras viu-se a perder, por 2-0, em casa, no segundo jogo, ao intervalo. O marcador não mais funcionou e os brasileiros, apesar da derrota, estão na final da competição.

"Foi uma das melhores derrotas que eu e o Palmeiras tivemos", assumiu Abel, na conferência de imprensa, após o jogo.



A equipa do treinador português aguentou como pôde a força de um adversário que "não tinha nada a perder", o que leva Abel a explicar que "o fator psicológico fez a diferença no jogo".

"A intensidade do sentimento da perda é o dobro da intensidade do lucro. Hoje era um jogo muito mental", reforçou.