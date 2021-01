Conselho de Ministros aprova "bazuca europeia"

O Conselho de Ministros aprovou esta quarta-feira a chamada "bazuca europeia", anunciou o primeiro-ministro, António Costa, na rede social Twitter.

“Portugal aprovou hoje em Conselho de Ministros a resolução relativa ao sistema de recursos próprios da União Europeia, solicitando ao Parlamento a ratificação com urgência”, adianta o chefe do Governo.



António Costa afirma que, como presidente do Conselho da UE, sensibilizou “também hoje os Chefes de Estado e Governo dos diversos Estados-membros para a necessidade de garantir celeridade na ratificação da Decisão Recursos Próprios, com vista a assegurar a sua conclusão até final do primeiro trimestre”.



O primeiro-ministro pede rapidez naquele que "é um passo determinante para que a Comissão Europeia possa proceder à emissão de dívida dando, assim, início à implementação dos Planos de Recuperação e Resiliência".