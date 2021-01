Jorge Jesus gostou da "boa resposta" dos suplentes do Benfica

Jorge Jesus gostou da prestação dos habituais suplentes do Benfica que foram titulares na goleada (0-4) frente ao Estrela da Amadora, esta terça-feira, e garantiram os quartos de final da Taça de Portugal.

"Os jogadores que não têm jogado deram uma boa resposta. Era o que se pretendia, que esta equipa que não tem jogado tanto tivesse um nível competitivo interessante, que mostrasse a sua qualidade", afirmou o treinador, no final da partida, em declarações à TVI24.

Jorge Jesus incluiu Todibo, que se estreou pelo Benfica, nesse lote, com a ressalva de que o central francês ainda não está rotinado:

"Foi o primeiro jogo que fez. Ele chegou praticamente com cinco meses sem treinar, lesionou-se e depois teve dois meses e tal sem treinar. Nunca o conheci bem. Neste último mês começou a trabalhar mais connosco. Ele tem algumas qualidades físicas, é muito rápido e forte no jogo aéreo. Posicionalmente não sabe o que a equipa quer, porque não tem treinado, mas mostrou que podemos confiar nele."



Desejos de um Estrela de I Liga

O treinador do Benfica garantiu que a equipa levou "o jogo muito a sério", porque sabia que, caso contrário, podia ser surpreendida.

"Os golos foram tirando força anímica aos jogadores do Estrela. A partir do 2-0, as coisas ficaram mais normais. Temos outra qualidade e fizemos o que nos competia", analisou Jorge Jesus.



Nascido na Amadora, Jorge Jesus reconheceu, ainda, que jogar com o Estrela foi especial, pelo amor ao clube e à terra onde cresceu.

"Esta terra é a minha terra, onde nasci, onde me apaixonei pelo futebol. Foi um dia especial para mim, há muitos anos que não vinha à amadora. gostei da equipa do estrela, está acima da média da divisão em que está. acredito muito que subirá e espero que volte à primeira divisão, que é onde merece estar", declarou o técnico.