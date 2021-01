CES 2021. Um telemóvel que se enrola, um perfume inteligente e um carro com painéis solares

A Consumers Eletronics Show acontece sempre em janeiro, mas este ano, pela primeira vez em mais de 50 anos, o evento passou de Las Vegas a online, mas mantém a tradição de revelar várias novidades.

A edição fica marcada, como não podia deixar de ser, pela Covid, com novos produtos na área médica e cuidados a que a pandemia nos obrigou. Por exemplo, foi lançada uma máscara inteligente que analisa a qualidade do ar e um aparelho doméstico que controla parâmetros de saúde e que pode permitir a auscultação dos pulmões ou coração à distância, muito útil em teleconsultas.

E se já se falou muitas vezes de ecrãs dobráveis, na CES falou-se de ecrãs enroláveis. A LG apresentou o projeto do seu primeiro telemóvel enrolável que, diz a marca, estará no mercado até ao fim do ano.

No capítulo da mobilidade, uma das propostas mais inovadoras foi um carro elétrico com um tejadilho forrado a painéis solares.

Já no capítulo das curiosidades, foi na CES que nasceu o primeiro perfume inteligente. Chama-se Ninu e através de uma "app" de inteligência artificial, liga-se ao Pierre, um mestre virtual de perfumaria que ajuda o utilizador a criar um perfume para cada dia.