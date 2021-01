​Leonel Pontes desvaloriza impacto da eliminação da Taça na época do Sporting

Leonel Pontes menoriza as consequências da eliminação da Taça de Portugal no rendimento do Sporting e, em particular, no desempenho na I Liga, que a equipa de Rúben Amorim lidera. O antigo treinador dos leões, em entrevista à Renascença, dá relevo ao "impacto grande de perder a Taça", mas desvaloriza eventuais efeitos colaterais.

"A equipa tem estado muito bem no campeonato, o único impacto que tem é perder a Taça, que é um impacto grande, mas nas dinâmicas da equipa não vai ter”, confia o técnico madeirense, que também já foi responsável pelo Marítimo.

O Sporting foi derrotado, por 2-0, mas pelo que viu, Leonel Pontes conclui que se Rúben Amorim, que poupou alguns titulares, tivesse utilizado a equipa que tem jogado com maior regularidade, o resultado poderia ter sido outro. Entende, no entanto, que a gestão promovida teve razão de ser.