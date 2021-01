Adeus do Sporting à Taça não aumenta responsabilidade de ser campeão

O adeus precoce do Sporting à Taça de Portugal não aumenta a responsabilidade de vencer o campeonato, de que é líder isolado, garante Emanuel Ferro, treinador adjunto dos leões.

"A nossa responsabilidade é igual", declarou Emanuel Ferro, na conferência de imprensa pós-jogo, a que compareceu no lugar de Rúben Amorim, que não tem as habilitações necessárias.

O adjunto do Sportin também desvalorizou o impacto da derrota (2-0) com o Marítimo no que resta da época: "O impacto é a nossa eliminação. Não jogamos a próxima eliminatória, só isso."

"Fizemos o habitual"

Emanuel Ferro defendeu as mudanças no onze inicial, vincando que os jogadores que foram titulares "têm jogador bem" quando entram:

"Precisamos de toda a gente, hoje [esta segunda-feira] não foi diferente e não foi diferente a forma como controlámos, dominámos, criámos oportunidades. Fizemos o habitual, mesmo com mudanças no onze, com jogadores nossos. É com eles que lutamos sempre."



Na opinião do adjunto de Rúben Amorim, o Sporting criou oportunidades para ganhar o jogo, que acabou por ser decidido a favor do Marítimo por "um contra-ataque e uma bola parada".