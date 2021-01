Bispo de 61 anos morre de complicações pós-Covid na Roménia

Veja também:

Morreu esta terça-feira, na Roménia, o bispo Florentin Crihalmeanu, da Igreja Greco-Católica da Roménia.

O bispo, de apenas 61 anos, estava a recuperar de uma infeção com Covid e convalescia num mosteiro quando morreu de complicações cardiorrespiratórias.

Segundo um comunicado publicado pela Igreja Greco-Católica da Roménia, pode ler-se que a morte foi repentina.

“Apesar de a saúde de ter melhorado após a infeção com Covid-19 e de se estar a aproximar do final do período de quarentena, enfrentou uma crise cardiorrespiratória aguda. A ambulância foi chamada e os médicos realizaram todos os procedimentos de reanimação, mas, apesar de todo o esforço, às 15h20 foi declarado o óbito.”