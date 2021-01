Taremi é o melhor avançado de dezembro na I Liga

Mehdi Taremi foi eleito o melhor avançado do mês de dezembro na I Liga. O ponta de lança do FC Porto concentrou 20% dos votos dos treinadores principais da competição.

Nos três jogos disputados no período em questão, Mehdi Taremi teve intervenção direta em quatro golos, somando uma assistência aos três golos apontados.



Rodrigo Pinho, do Marítimo, foi o segundo mais votado, com 19% das preferências, e Paulinho, do Sporting de Braga, ficou em terceiro, com 16%.

Taremi junta-se a Adán, melhor guarda-redes, Porro, melhor defesa, e Sérgio Oliveira, melhor médio, no lote de jogadores distinguido pela Liga no último mês de 2020.