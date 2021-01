Sérgio Conceição: "Se tivessemos sido eficazes, seria um resultado histórico"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, acredita que a sua equipa fez uma grande exibição após a vitória em casa do Nacional, por 4-2, nos oitavos de final da Taça de Portugal.

Em declarações à Sport TV, o técnico dos dragões destaca a eficácia do Nacional e a falta de eficácia da sua equipa, que criou muitas oportunidades para fazer golo e não ter de ir a prolongamento.

"Entramos de uma forma fantástica e poderíamos ter ido com resultado diferente para o intervalo, eles empataram no primeiro remate e fizeram o segundo numa transição. Foi assim o jogo todo, ocasiões atrás de ocasiões. Eles tentaram defender e são perigosos nos ataques rápidos. Foi um jogo de grande qualidade da minha equipa, sofremos dois golos e foi estranho, porque foi nos únicos dois remates. Poderiam ainda ter feito no penálti, com máxima eficácia. Se tivessemos sido eficazes, seria um resultado histórico", diz.

Sérgio não se mostra preocupado por um ou outro erro individual que leva a alguns golos sofridos pela sua equipa: "Vejo a equipa muito solidária, um ou outro erro tem-nos castigado e esse mesmo erro normal do outro lado e não fazemos golo. É um momento, nada de preocupação. Vejo um espírito fantástico, não só nos que jogam, mas nos que entram. Estão de parabéns".

O técnico desvaloriza o cansaço acumulado de mais 30 minutos de prolongamento, sendo que recebe o Benfica na sexta-feira, para o campeonato.

"Foi um esforço maior do que pensava, mas não me cria preocupação. Preferia não ter feito os 30 minutos, mas agora é olhar para a frente, pensar em fazer um grande jogo contra o Benfica", termina.

Mbemba foi a grande ausência dos convocados, Sérgio explica os motivos: "Havia fadiga muscular e preferi não arriscar. Já tínhamos a estratégia definida de usar os três centrais, com o Sarr a defesa-esquerdo e não valia a pena trazer o Mbemba, com uma viagem ainda por cima. Deixei-o no Porto por precaução".