Sereno aprova gestão dos centrais do FC Porto por Sérgio Conceição

Henrique Sereno, antigo central do FC Porto, aprova a gestão que Sérgio Conceição está a fazer do grupo de defesas-centrais que tem no plantel, à luz do rendimento, da condição física, da relevância e da densidade dos jogos.

Em entrevista à Renascença, Sereno reconhece que "não é normal" Mbemba ficar fora de uma convocatória, até porque é o atleta mais utilizado esta época, "mas o treinador é sabe o que os jogadores estão a passar em cada momento".

O internacional congolês não viajou para a Madeira e frente ao Nacional, nos oitavos de fina da Taça de Portugal, o centro da defesa deverá ser preenchido pela dupla Diogo Leite/Pepe. A ausência de Mbemba, admite Sereno, estará relacionado com o clássico com o Benfica, marcado para sexta-feira.

"O Sérgio Conceição acha que ele [Mbemba] tem de descansar para o clássico. Para o Porto tudo tem dado certo. Cada atleta que entra tem ajudado a equipa", observa, num primeiro olhar ao desempenho de Diogo Leite, que tem sido titular com regularidade, face à ausência de Pepe, em algumas partidas, devido a problemas físicos.