Novo estado de emergência prevê livre circulação para as eleições presidenciais

“Deve ser prevista a possibilidade de livre deslocação para o exercício do direito de voto nas eleições para o Presidente da República”, lê-se na proposta de decreto, que foi divulgada esta terça-feira à noite, depois de ter obtido a concordância do Governo.

O decreto da renovação do estado de emergência foi divulgado esta terça-feira ao final da tarde no site oficial da Presidência da República.

O novo estado de emergência, proposto pelo Presidente da República até 30 de janeiro, prevê um novo confinamento com livre circulação para as eleições presidenciais de 24 de janeiro.

O documento já foi enviado para aprovação na Assembleia da República. A votação está agendada para quarta-feira de manhã.

"Com efeito, a situação de calamidade pública provocada pela pandemia Covid-19 tem-se acentuado, muito seriamente, nos últimos dias, segundo os peritos, em consequência de um alargamento de contactos durante os períodos de Natal e Ano Novo", reconhece o Presidente da República.



Marcelo diz que está prevista a obrigatoriedade dos testes para os passageiros que cheguem a aeroportos ou portos nacionais, bem como a "possibilidade de intervenção na limitação de preços de certos produtos e serviços, como o gás de garrafa ou as entregas ao domicílio, afim de evitar especulação".

O boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) indica que nas últimas 24 horas há registo de mais 155 mortos - um novo máximo diário - e 7.259 novos casos de Covid-19 em Portugal.



Os números de internados atingem valores inéditos desde o início da pandemia: 4.043 internados, mais 60 do que ontem, dos quais 599 em cuidados intensivos, mais 32 do que ontem.



O primeiro-ministro aponta para um confinamento com a duração de um mês e com aulas presenciais para os alunos até aos 12 anos. O anúncio foi feito por António Costa no fim da reunião desta terça-feira no Infarmed.



Manuel Carmo Gomes, epidemiologista da Faculdade de Ciências de Lisboa, avisou durante a reunião que, se nada for feito, "de 11 em 11 dias vamos duplicar o número de casos".

Este especialista deixou ainda estimativas que considerou preocupantes, revelando que no fim de janeiro Portugal registará cerca de 14 mil casos por dia, mesmo com medidas de confinamento. Este especialista prevê que no dia 24 de janeiro se atinja um número de óbitos na ordem dos 154. Manuel Carmo Gomes refere ainda que já será difícil evitar atingir o número de internados em cuidados intensivos para os 700.

[em atualização]

Evolução da Covid-19 em Portugal