"Irritado" com autoridades de saúde, Marcelo participa no debate a sete a partir de casa

"Não ia fazer de Belém. O debate não é com o Presidente da República, é com um candidato. O mínimo era haver uma resposta por escrito" por parte "das autoridades de saúde."

Marcelo diz que, vendo-se forçado a participar no debate por videoconferência, quis fazê-lo a partir de casa porque não participa na qualidade de chefe de Estado.

"Sinto-me muito irritado porque não me dão, por escrito, uma posição sobre se eu posso ir ao debate ou não. Não tendo uma posição, eu esperei, esperei, a primeira posição era de que eu podia ir, a segunda é que não, verbalmente... Estou à espera de uma reunião e na dúvida vim para casa."

O Presidente da República e recandidato à presidência vai participar no debate desta terça-feira à noite na RTP por videoconferência a partir de casa, depois de não lhe ter sido enviada uma posição por escrito a explicar se podia ou não participar presencialmente nesse debate.

O Presidente da República fez quatro testes para apurar a presença do SARS-CoV-2 (um antigénio e três PCR). O resultado do primeiro (antigénio) foi negativo, mas, entretanto, Marcelo recebeu um resultado positivo.

Marcelo considerou “legítima a decisão” de permanecer em casa, já que o “Presidente tem de ser tratado como qualquer cidadão comum”, no entanto, “merece é uma resposta que diga se pode ir ou não pode ir” ao debate.

O recandidato a Belém acrescentou que quando essa resposta chegar, “como é natural”, já não tem tempo de ir até ao Pátio da Galé, em Lisboa, para debater presencialmente com os restantes seis candidatos.

Contudo, o Presidente - que cancelou toda a agenda prevista para hoje, nomeadamente, a presença física na reunião sobre a situação epidemiológica do país e as audições com os partidos – recebeu dois resultados negativos durante o dia de hoje.

A maior parte dos candidatos, que contactou com Marcelo Rebelo de Sousa durante a última semana nos debates que decorreram nas RTP, SIC e TVI, cancelou as ações de campanha de hoje e optou pelo isolamento profilático.

O debate entre os sete candidatos a Belém está agendado para as 21:50 de hoje, no Pátio da Galé, em Lisboa, e vai ser transmitido na RTP1 e na RTP3. Marcelo Rebelo de Sousa é o único que vai participar virtualmente.

Concorrem às eleições de 24 de janeiro Maria Matias, apoiada pelo Bloco de Esquerda, Marcelo Rebelo de Sousa (PSD e CDS/PP) Tiago Mayan Gonçalves (Iniciativa Liberal), André Ventura (Chega), Vitorino Silva, mais conhecido por Tino de Rans, João Ferreira (PCP e PEV) e a militante do PS Ana Gomes (PAN e Livre).

[atualizado às 21h30]