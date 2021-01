​​Covid-19: PSD defende “mudança radical na estratégia” após “falhanço” no Natal

Veja também:

O deputado Ricardo Batista Leite, do PSD, defende uma “mudança radical na estratégia” de combate à Covid-19 após o que apelidou de “falhanço” na preparação do Inverno e do alívio das restrições no Natal.



O médico afirmou, no final da reunião desta terça-feira na sede do Infarmed, em Lisboa, que Portugal vive “o pior momento de resposta a pandemia desde os primeiros casos em março” e não pode não pode “combater uma pandemia em 2021 com as receitas de 2020”.

O PSD vai apoiar a renovação do estado de emergência que vai ser apresentado, mas apela a que se faça mais e que a estratégia mude de rumo.

“A 11 de novembro apresentámos medidas que passam por uma testagem mais agressiva, identificação e isolamento mais ativo dos cidadãos. É uma estratégia em sete eixos prioritários, que propõe uma mudança radical na estratégia de abordagem da Covid-19. Se não mudarmos de estratégia rapidamente, depois deste confinamento, ao levantarmos as medidas restritivas, voltamos ter um risco de aumento de casos”, sublinhou o deputado.

“Precisamos de assumir uma estratégia que não pode passar por estarmos constantemente a confinar e desconfinar, destruindo o nosso tecido económico com impactos sociais brutais para todos”, defende Ricardo Batista Leite.

Depois de ouvir os especialistas no Infarmed, o deputado do PSD afirma que Portugal atravessa “um momento que resultará, potencialmente com base nas estimativas apresentadas, numa mortalidade de 12 mil pessoas por Covid-19 no próximo mês”, com uma estimativa de cerca de 14 casos diários, mesmo com confinamento.

“O que significa que o país para ir para um patamar em que consegue controlar as infeções precisamos no mínimo de um mês que pode ir a seis semanas. Isto vai depender de um esforço gigantesco da parte de todos”, alerta.

Sobre o encerramento ou não das escolas na nova fase de confinamento, Ricardo Batista Leite diz que da reunião saiu a conclusão de que os alunos acima dos 12 anos “representam risco”, nomeadamente devido às deslocações e aos encontros depois das aulas.

“O fim das aulas presenciais no secundário e eventualmente a partir do segundo ciclo devem ser abordados com seriedade. Os alunos devem ter condições tecnológicas para ter acesso as aulas à distância”, defende o deputado do PSD.

No final da reunião, o primeiro-ministro apontou para um confinamento com a duração de um mês e com aulas presenciais para os alunos até aos 12 anos.

António Costa sublinhou o "consenso muito generalizado que, perante os números verificado e a tendência de crescimento, é essencial adotar medidas e que essas medidas tenham um horizonte de um mês e um perfil muito semelhante ao que adotamos no início de pandemia, em março e abril", disse.

José Luís Carneiro, secretário-geral adjunto do PS, disse no final da reunião do Infarmed que a atual situação pandémica "exige medidas bastante críticas no que diz respeito ao confinamento. É necessário confinar tudo o que tem a ver com os fluxos sociais e económicos para achatar este crescimento para dar capacidade de resposta ao SNS".

O Pessoas-Animais-Natureza (PAN) vai viabilizar a renovação do estado de emergência alegando que os dados mostram que o país está perante um “tsunami sanitário”, e propõe que os profissionais das escolas sejam testados e vacinados.

Em declarações aos jornalistas no final de uma reunião com epidemiologistas sobre a evolução da pandemia de covid-19, que decorreu no Infarmed, em Lisboa, a líder parlamentar do PAN afirmou que “os dados são bastante claros” e o país está “perante aquilo que é um ‘tsunami’ sanitário”.