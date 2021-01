Testes com falsos positivos podem dever-se a contaminação da amostra, diz virologista

Veja também:

A virologista Raquel Guiomar, do Instituto Ricardo Jorge, disse esta terça-feira que os falsos positivos em testes PCR de despistagem à Covid-19 podem dever-se a uma "pequena contaminação" da amostra em análise ou a incorreta interpretação dos dados.

Sem comentar diretamente o caso do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que voltou a testar negativo à Covid-19, esta terça-feira, após ter testado positivo depois de um primeiro teste negativo, Raquel Guiomar referiu que casos pontuais como o que sucedeu, em que há resultados que suscitam dúvidas, é necessária uma "segunda avaliação", a cargo do Instituto Ricardo Jorge, o laboratório de referência em Portugal.

O chefe de Estado testou primeiro negativo à Covid-19 com um teste de antigénio e depois testou positivo com um teste PCR. Voltou a testar negativo com dois novos testes PCR. O primeiro teste PCR foi feito num laboratório da rede nacional, os dois últimos no Instituto Ricardo Jorge.

Os testes de antigénio, que detetam proteínas do coronavírus da Covid-19, permitem obter resultados mais rápidos, sendo recomendados, por exemplo, para controlar surtos.

Contudo, estes testes são menos sensíveis, particularmente quando a carga viral é mais baixa (o que pode acontecer no início ou no fim da infeção) e não há sintomas, e, por isso, são menos fiáveis do que os testes PCR, que detetam pequenas quantidades de material genético do vírus, sendo recomendados, por exemplo, a doentes internados ou assintomáticos com contactos de alto risco com casos confirmados de infeção.

Raquel Guiomar, que é responsável pelo Laboratório Nacional de Referência para o Vírus da Gripe e outros Vírus Respiratórios no Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, em Lisboa, assinalou à Lusa que, perante um teste de antigénio com resultado negativo para a Covid-19, as orientações em Portugal mandam que se faça um novo teste para confirmar os resultados, no caso um teste PCR (ou teste molecular).

Tendo o teste PCR dado um resultado diferente, deve ser repetido para que não subsistam dúvidas.