Novo teste rápido à Covid-19 usa tecnologia que identifica castas dos vinhos

A tecnologia usada, concebida para a identificação e autenticação do vinho da Região do Douro, a partir do DNA das castas, aliando a composição varietal à respetiva denominação de origem, faz parte de uma patente internacional, desenvolvida no âmbito do WineBioCode e da Plataforma INNOVINE & WINE, recentemente registada pela UTAD.

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) está a desenvolver um biossensor para deteção rápida do SARS-CoV 2, concebido a partir da tecnologia utilizada para a identificação do DNA das castas dos vinhos.

De acordo com a docente do Departamento de Genética e Biotecnologia da UTAD, o novo teste rápido à Covid-19 “é um teste baseado em sequências específicas” do vírus.

“Não é algo que resulte da produção de antigénios das pessoas. Não tem a ver com proteínas, tem a ver com a identificação do vírus em si, não daquilo que é uma resposta imunitária do individuo”, específica a investigadora.

A mais valia do novo teste, assinala, prende-se com a possibilidade de se “identificar em cerca de 20 minutos a presença do vírus e isso permite fazer um ‘screening’ muito mais apertado da população e em tempo real”.

“Significa que não temos uns processos tão morosos como temos no caso do PCR, que exige uma extração do RNA e exige depois a sua amplificação. Aqui não. Aqui nós podemos detetar diretamente da amostra”, detalha a investigadora.

Outra das vantagens é que não são necessários profissionais especializados para a realização dos testes.

“Em princípio não, porque é possível fazer, como já se está a fazer no Reino Unido, a auto amostragem. As pessoas podem fazer na orofaringe a recolha da amostra e detetam logo imediatamente se há vírus”, adianta.

A equipa de investigadores está agora a tratar de todo o processo de legalização e certificação do produto e acredita que até ao final de fevereiro será possível a sua disponibilização.