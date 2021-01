Movimento Stop Eutanásia lançou filme “O Sentido da Vida"

A Assembleia da República aprovou, na generalidade, os cinco projetos de lei – BE, PS, PAN, PEV e Iniciativa Liberal – que preveem a legalização da eutanásia em Portugal, a 20 de fevereiro de 2020; o debate do diploma na especialidade continuou no grupo de trabalho criado para o efeito na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, segue-se novo debate na Comissão de Assuntos Constitucionais e só depois de aprovada em votação final é que a lei será enviada para apreciação do Presidente da República.

O movimento cívico “Stop Eutanásia” pediu a suspensão do processo de legalização da morte a pedido, que decorre no Parlamento, numa carta aberta aos deputados portugueses, depois de no dia 23 de outubro de 2020, a Assembleia da República Portuguesa ter rejeitado a iniciativa popular que recolheu mais de 95 mil assinaturas para promover um referendo à eutanásia.

“Stop eutanásia” é um grupo da sociedade civil que diz “não à eutanásia em Portugal”, um serviço de informação multidisciplinar criado por cidadãos para “divulgar as diversas escolhas e caminhos alternativos à eutanásia e ao chamado “suicídio assistido”, promovendo a” cultura do respeito pelos mais vulneráveis”.