Mais de um quarto dos doentes Covid-19 mantêm sintomas meses após recuperação

Cerca de 25% a 30% das pessoas que tiveram Covid-19 mantêm sintomas além de oito meses após a recuperação, o que transforma esta doença numa patologia crónica, segundo um estudo divulgado esta terça-feira pelo epidemiologista Henrique Barros.

O inquérito, que foi apresentado na reunião no Infarmed sobre a “Situação epidemiológica da Covid-19 em Portugal”, envolveu uma amostra de quase 2.000 mil doentes seguidos no Centro Hospitalar de São João no Porto, dos quais cerca de 20% foram internados e os outros foram seguidos sempre em ambulatório.

Foi possível falar, 06 a 09 meses depois, com 62% destes doentes identificados desde o primeiro dia da infeção até 18 de maio, disse Henrique Barros, do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto,

Quando questionados sobre qual foi o maior desafio que sentiram depois da infeção, afirmaram que foi o isolamento, o ultrapassar da doença, o afastamento da família, a ansiedade, além dos problemas relacionados com incerteza do futuro e as dificuldades financeiras.