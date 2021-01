Esposende disponibiliza Centro de Rastreios Covid 19 'Drive Thru'

Veja também:

A autarquia de Esposende abriu, esta terça-feira, no recinto da feira, junto à central de camionagem, um centro de rastreios à Covid-19, “Drive Thru”. Esta unidade de diagnóstico tem capacidade para a realização de 250 testes diários.

O principal objetivo deste novo centro de testagem à Covid-19 ‘drive thru’ é reforçar a capacidade de realização de testes no concelho e na região.

De acordo com o presidente da Câmara Municipal, este centro “constitui uma mais-valia para a comunidade de Esposende, na medida em que se trata de um espaço de proximidade que permite evitar deslocações a centros de colheita fora do concelho”.

Por esta via, assinala Benjamim Pereira, é garantida a “segurança do utente testado, não existindo a necessidade de exposição e contaminação possíveis de um ambiente fechado, assim como possibilitando uma maior rapidez na execução da colheita”.

O processo de testagem é rápido e simples, sendo que a viatura entra no centro de testes e, sem que o cidadão tenha que sair do veículo, a equipa de enfermagem efetua o teste com zaragatoa.

Face ao número de casos positivos no concelho, a autarquia de Esposende já manifestou à ARS Norte a disponibilidade para prestar apoio à Unidade de Saúde Pública na realização dos contactos/inquéritos epidemiológicos a doentes com Covid-19 e pessoas em vigilância ativa, por via da cedência de instalações dotadas de meios técnicos e de recursos humanos.

“A proposta não mereceu, ainda, qualquer resposta por parte dessa entidade regional”, lamenta o autarca Benjamim Pereira.

Considerando que o concelho se mantém em risco extremo de contágio, e dado que, a nível nacional, o número de contágios continua bastante elevado, o presidente da Câmara Municipal de Esposende, apela à responsabilidade dos cidadãos e ao cumprimento todas as normas.