DGS. 155 pessoas morrem com Covid-19 em 24 horas

Veja também:

O boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) indica que nas últimas 24 horas há registo de mais 155 mortos e 7.259 novos casos de Covid-19 em Portugal. Com as vítimas mortais contabilizadas esta terça-feira, Portugal ultrapassa os oito mil mortos (8.080) por Covid-19, desde o início da pandemia. Só na faixa etária acima dos 80 anos morreram, nas últimas 24 horas, mais de 100 pessoas (108).

Os especialistas já previam uma centena e meia de mortos diários, mas apenas no fim do mês de janeiro.

Em Lisboa e Vale do Tejo há 3.201 novos casos, no Norte 2.180, no Centro 1.129, no Alentejo 434, no Algarve 143, nos Açores 101 e na Madeira 71.

Os números de internados atingem valores inéditos desde o início da pandemia: 4.043 internados, mais 60 do que ontem, dos quais 599 em cuidados intensivos, mais 32 do que ontem.



Há, neste momento, 110.388 casos ativos da doença.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 496.552 casos positivos da doença, dos quais 378.084 recuperaram.