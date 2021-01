Costa aponta para confinamento de um mês. "Grande divergência" é sobre funcionamento das escolas

Veja também:

O primeiro-ministro aponta para um confinamento com a duração de um mês e com aulas presenciais para os alunos até aos 12 anos. O anúncio foi feito por António Costa no fim da reunião no Infarmed, que classificou como tendo sido "bastante viva e interessante".

O governante sublinhou o "consenso muito generalizado que, perante os números verificado e a tendência de crescimento, é essencial adotar medidas e que essas medidas tenham um horizonte de um mês e um perfil muito semelhante ao que adotamos no inciio de pandemia, em março e abril", disse Costa.



Costa disse ainda que a "grande divergência" entre os especialistas é sobre o funcionamento das escolas, sendo que o Chefe do Governo adiantou que, também todos os especialistas foram convergentes que "nada justifica o encerramento das escolas para crianças até aos 12 anos".

"A situação que vivemos aconselha a que as medidas sejam adotadas o mais rápido possível, respeitando, naturalmente, o quadro institucional", disse também, lembrando que é preciso fazer mais do que as medidas de confinamento ao fim de semana. "Temos de ir mais além", disse.



"Estamos perante uma dinâmica de fortíssimo crescimento de novos casos que é necessário travar", sublinhou o governante.