Bebé Rodrigo. PGR esclarece que inquérito ao médico não está concluído

O gabinete da Procuradora-Geral da República (PGR) desmente que esteja concluído o inquérito criminal contra Artur Carvalho, o obstetra envolvido no caso de Rodrigo, o bebé que nasceu sem rosto no Hospital de São Bernardo, em Setúbal.

De acordo com notícias da imprensa desta terça-feira, o inquérito contra o médico estaria concluído, sendo Artur Carvalho acusado de ter violado expressamente todas as regras médicas.

Contactado pela Renascença, o gabinete de Lucília Gago garante, no entanto, que a investigação criminal ainda está em curso.

Consequentemente, o despacho final não foi ainda proferido, adianta a Procuradoria-Geral da República.

O bebé Rodrigo nasceu em 7 de outubro de 2019 no Hospital de São Bernardo, do Centro Hospitalar de Setúbal, com várias malformações graves, como falta de olhos, nariz e parte do crânio, sem que o médico Artur Carvalho, que realizou as ecografias de acompanhamento da gravidez, tivesse detetado ou sinalizado aos pais qualquer problema.

O obstetra que realizou as ecografias numa unidade privada, a Ecosado, tinha 14 queixas em averiguação na Ordem dos Médicos em dezembro.

O caso do bebé sem rosto levou logo à abertura de um inquérito por parte do Centro Hospitalar de Setúbal, para apurar se foram efetuados corretamente todos os procedimentos no parto do bebé.