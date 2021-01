Português condenado a prisão perpétua por assassinar ex-companheira

O corpo foi encontrado carbonizado junto à fronteira do Luxemburgo com França.

A justiça luxemburguesa condenou a prisão perpétua o português Marco Silva pelo homicídio da antiga companheira, a também portuguesa Ana Catarina Lopes. A informação está a ser avançada pela imprensa do país, depois de conhecida a decisão do tribunal, proferida esta terça-feira.

Tudo começou com uma história de amor, que durou dois anos, da qual resultou um bebé. No entanto, a relação foi sempre tudo menos pacífica. As discussões eram recorrentes e os relatos de ameaças de Marco a Ana são anteriores ao desfecho fatal.

Após o seu desaparecimento, um saco de "fast-food" e vestígios de sangue foram encontrados perto da casa da família, em Bonnevoie, localidade do sul do ducado, o que leva as autoridades a acreditarem que a jovem terá sido ferida naquele lugar. As suspeitas são de que terá sido esfaqueada nas costas.



Devido ao historial do casal, a polícia desde cedo centrou a investigação em Marco Silva, um homem de 32 anos, natural de Seia.

A família de Ana comunicou isso mesmo às autoridades e suspeitou desde o início do ex-companheiro, que já a teria ameaçado várias vezes. A vítima, durante a relação, garante a TVI, já tinha apresentado várias queixas contra o ex-companheiro.

Marco, que trabalhava na oficina do pai, foi interrogado várias vezes pela polícia, mas negou sempre o envolvimento. A brigada de homicídios luxemburguesa deteve-o seis meses mais tarde, no mês de junho de 2017.