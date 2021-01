Português condenado a prisão perpétua no Luxemburgo por assassinar a mulher

A justiça luxemburguesa condenou a prisão perpétua o português Marco Silva pelo homicidio da mulher, a também portuguesa Ana Catarina Lopes. A informação está a ser avançada pela imprensa do país, depois de conhecida a decisão do tribunal, proferida esta terça-feira, na cidade do Luexemburgo.

Em novembro de 2020, a acusação pedia prisão perpétua para o suspeito.

Marco Silva está em prisão preventiva desde junho de 2017, acusado de assassinar Ana Lopes, de 25 anos, a 15 de janeiro desse mesmo ano. O corpo foi encontrado carbonizado junto à fronteira do Luxemburgo com França.