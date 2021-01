Frontex investigada por impedir entrada de migrantes na UE

O Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF) anunciou esta terça-feira que abriu um inquérito à Frontex, a agência responsável pelo controlo das fronteiras europeias, numa altura em que é acusada de ter impedido a entrada de migrantes na Europa.

“O OLAF confirma que abriu uma investigação no que se refere à Frontex”, referiu fonte do OLAF - que além de fraudes, também investiga os erros graves cometidos nas instituições europeias - ao portal de notícias EU Observer.

Também um porta-voz da Frontex confirmou o inquérito, referindo ao EU Observer que a agência “está a cooperar plenamente com o OLAF”.

Ainda que o OLAF não clarifique os motivos por detrás do inquérito, a agência de notícias francesa AFP avança que a investigação se prende com suspeitas de erros e assédio dentro da Frontex, mas também com o alegado envolvimento da agência em operações que impediram a entrada de migrantes na Europa, um crime punido pela lei internacional.