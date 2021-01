FBI "não vai tolerar" brutalidade na invasão ao Capitólio

O FBI garante que "não vai tolerar" a brutalidade a que o povo norte-americano assistiu "chocado e incrédulo", no passado dia 06 de janeiro, quando manifestantes invadiram o Capitólio, disse esta terça-feira o diretor-adjunto de Washington daquela polícia federal.

"A brutalidade a que o povo americano assistiu chocado e incrédulo no dia 06 não vai ser tolerada pelo FBI. Os homens e mulheres do FBI não deixarão nada de lado nesta investigação", avisou Steven D'Antuono, em conferência de imprensa.

O diretor-adjunto assinalou que o FBI tem trabalhado com o gabinete do procurador dos EUA e com os parceiros das forças da autoridade da capital e do país para a detenção e acusação das pessoas que "participaram na destruição".

D'Antuono considerou que os mais de 160 processos já iniciados são "apenas a ponta do iceberg" e que as autoridades não podem fazer o seu trabalho "sem a ajuda do povo americano".

"Desde o nosso pedido para ajuda, vídeos e fotografias, recebemos mais de cem mil itens multimédia, o que é absolutamente fantástico. Estamos a analisar cada um deles para pistas na investigação" sublinhou, lançando um novo apelo para mais informações através dos canais do FBI.

"Mesmo que tenham deixado DC [a capital], agentes dos nossos gabinetes locais irão bater à vossa porta se soubermos que fizeram parte da atividade criminal no Capitólio", afirmou, dirigindo-se aos que participaram nos confrontos.

Ainda assim, D'Antuono apontou que estes têm "uma oportunidade de darem um passo em frente, como vários que estiveram envolvidos nos conflitos de quarta-feira o fizeram" e declararem a sua participação nos protestos.

O diretor-adjunto do FBI explicou que o departamento recolheu indícios de que várias pessoas "planeavam viajar para DC com o objetivo de causar violência".

Adiantou que o FBI está em contacto com os parceiros federais, estaduais e locais e que vai utilizar "todas as ferramentas ao seu alcance" para "encontrar e levar à justiça todos os envolvidos na atividade criminal de quarta-feira".

Apoiantes do Presidente cessante dos EUA, Donald Trump, entraram em confronto com as autoridades e invadiram o Capitólio, em Washington, na quarta-feira, enquanto os membros do congresso estavam reunidos para formalizar a vitória do Presidente eleito, Joe Biden, nas eleições de novembro.

Pelo menos cinco pessoas morreram durante esta invasão, incluindo um agente da Polícia do Capitólio.