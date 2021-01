Espanha com mais de 25 mil novos casos num dia, ritmo de contágios continua a aumentar

Veja também:

O nível de contágios por Covid-19 continua a aumentar em Espanha num dia em que houve 25.438 novos casos notificados nas últimas 24 horas, elevando para 2.137.220 o total de infetados, divulgou o Ministério da Saúde espanhol esta terça-feira.

As autoridades sanitárias espanholas também contabilizaram mais 408 mortes atribuídas à Covid-19, passando o total de óbitos para 52.683.

O nível de incidência acumulada (pessoas contagiadas) em Espanha continua a aumentar, passando de segunda para terça-feira de 436 para 454 casos diagnosticados por 100 mil habitantes nos 14 dias anteriores.

As regiões com os níveis mais elevados são as da Extremadura (1.077), Madrid (622), Baleares (601), Castela-Mancha (596), La Rioja (593) e Catalunha (524).

Nas últimas 24 horas, deram entrada nos hospitais 2.377 pessoas com a doença, das quais 482 na Comunidade Valenciana, 448 na Catalunha, 356 na Andaluzia e 267 em Madrid.

Em todo o país há 17.645 pessoas hospitalizadas com a Covid-19, o que corresponde a 14% das camas, das quais 2.651 pacientes em unidades de cuidados intensivos, 27% das camas desse serviço.