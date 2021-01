Depois de banir Trump, Facebook pede a funcionários que evitem usar roupa com a marca da empresa

Na sequência do cerco ao Capitólio norte-americano, o Facebook baniu o Presidente cessante, Donald Trump, por, pelo menos, duas semanas, até à tomada de posse do Presidente eleito, Joe Biden.

“À luz dos eventos recentes, e por cautela, encorajamos todos, nesta altura, a evitarem usar ou transportar itens com a marca Facebook”, lê-se num comunicado interno enviado na segunda-feira, de acordo com o site Business Insider .

A plataforma começou por remover todas as publicações com referência à campanha “Stop the Steal” – “Parem a Contagem” -, que, erradamente, reivindica que as eleições presidenciais de 3 de novembro foram roubadas pelos democratas.



A equipa de segurança da rede social publicou a nota interna num quadro que pode ser acedido por mais de 56.600 funcionários, relata o The Information.

O Facebook foi a primeira grande rede social a banir Trump. Seguiram-se outras quantas, como o Instagram, que pertence ao mesmo grupo do Facebook, e o Snapchat.

Também o Twitter, a rede social de preferência do Presidente, bloqueou o acesso à sua conta depois de Trump ter postado vídeos e mensagens em que, apesar de apelar aos manifestantes para “voltarem para casa”, insistia nas teses de conspiração e fraude eleitoral e de ter dito mesmo que compreendia a frustração dos manifestantes e manifestado o seu apreço por eles.